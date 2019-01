Um casal morreu na tarde desta quarta-feira (2), em Barbacena, na Zona da Mata, depois que o carro onde eles estavam cair de uma ponte no rio Elvas. O carro ficou submerso, com as rodas para cima, e os corpos das vítimas foram retirados de dentro do veículo por bombeiros, a poucos metros do local da queda, no distrito de Padre Brito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a água estava turva, barrenta e com forte correnteza. Com ajuda de um trator, o carro foi retirado da água. As vítimas estavam sem documentos, mas foram reconhecidas por parentes. Os jovens de 20 e 25 anos eram do Rio de Janeiro, de acordo com testemunhas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Barbacena.

