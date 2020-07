Um casal ficou perdido durante uma trilha de bicicleta em mata fechada em uma fazenda de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (3). Ambos foram localizados após trabalho do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o homem e a mulher, de 32 anos, acessaram a mata da fazenda Pica-Pau, próximo ao Rio das Velhas, no sentido até a fazenda Poço Verde, onde se perderam. O casal chamou pelos agentes, mas um dos celulares dos envolvidos estavam sem sinal e o outro com apenas 3% de bateria.

"Felizmente, o casal conseguiu enviar as coordenadas de sua localização antes do descarregamento deste celular", informaram os Bombeiros. Os profissionais orientaram a dupla para que permanecessem no local de referência até a chegada das equipes.

Eles foram localizados por volta das 22h, sem ferimentos.