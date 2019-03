Aquele casal que sonha em formalizar a união, mas não tem dinheiro para arcar com a cerimônia, tem uma ótima oportunidade. A Defensoria Pública de Minas Gerais está com inscrições abertas para uma nova edição do Casamento Comunitário. No total, 500 casais serão selecionados para participar do evento.

Apenas moradores de Belo Horizonte podem participar do processo de seleção, que recebe inscrições até o dia 12 de abril. Os interessados devem fazer o cadastro na sede da Defensoria Pública, que fica na rua dos Guajajaras, nº 1.707, Barro Preto, de segunda à sexta-feira, de 12h às 17h.

O casamento está marcado para acontecer no dia 24 de maio, no Mineirinho. Na ocasião, vários cartórios estarão no local para oficializar a união. Os casais selecionados deverão pagar uma taxa de R$ 13 - valor referente à publicação dos editais.

União

A coordenadora regional das Famílias e Sucessões de BH, Caroline Loureiro Goulart Teixeira, explica que o Casamento Comunitário tem cunho social e ocorre para fortalecer os núcleos familiares e os vínculos afetivos. “A celebração do casamento é uma das formas de regulamentação social da convivência estabelecida pelo afeto e gera importantes efeitos psicológicos no casal, pois há uma comunhão de vida com o compromisso de lealdade, respeito, assistência mútua, cooperação e compartilhamento na educação e manutenção da prole, sem contar os efeitos civis, ou seja, a garantia de direitos advindos da formalização da união”, analisou.

Serviço:

Casamento Comunitário

Data da realização: 24 de maio

Período de cadastramento: até 12 de abril, de segunda a sexta-feira, das 12 às 17 horas.

Local: rua dos Guajajaras, nº 1.707, Barro Preto – BH – MG

Leia mais:

Marias da Penha de Minas: 'Guardiãs' dedicam a vida a cuidar de mulheres que sofreram violência

Sugestão para o dia: cinco filmes com mulheres inspiradoras para ver na Netflix