“É a celebração do amor”, define o militante LGBT Toni Reis, ao falar sobre a explosão de casamentos gays em Minas. Os registros civis mais que triplicaram nos últimos seis anos. O salto é reflexo de uma demanda reprimida e da lei sancionada em 2013, que reconheceu a união oficial entre pessoas do mesmo sexo.

Em contrapartida, no mesmo período, houve redução de 6% nos matrimônios heterossexuais e aumento de 14% nos divórcios. Os números no Estado seguem a média nacional. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE.

Só em 2018 os cartórios registraram 737 uniões da população LGTB. O publicitário Cristiano Bueno Santa Bárbara e o estudante de Engenharia Gustavo Baldim integram a lista. A celebração contou com a presença e o apoio incondicional de familiares e amigos. “Foi muito emocionante. Com certeza um dos dias mais felizes da minha vida”, recorda Cristiano.

O enlace, reforça o rapaz de 33 anos, foi para ter direito a uma série de garantias, como a opção de comprar um imóvel compartilhado. Juntos, o principal desafio seria a criação de um filho. “Apesar de gays, somos privilegiados por sermos brancos e de classe média, não sofremos muito preconceito. Mas as crianças são mais expostas ao preconceito. Por isso, a gente ainda está evoluindo sobre esse tema”, disse.

Mais amor

Casadas desde 2016, a publicitária Fabiana Perdigão Nassau e a advogada Tagiane Gomide Guimarães classificaram a união como um divisor de águas.

“Era o sonho da Tagi, ela sempre quis se vestir de noiva. Mas, por muitos anos, esse desejo ficou distante, porque fomos criadas em uma sociedade preconceituosa, muito machista”.

Sabemos que somos 10% da população. E, antigamente, os homossexuais não se casavam por medo de irem ao cartório e serem barrados. Depois que o Supremo Tribunal reconheceu que homofobia é crime, e aceitou a união entre casais do mesmo sexo, as pessoas estão mais legitimadas a se aceitarem. Casamento é um direito do ser humano. E, perante a lei, todos somos iguais, sem distinção de qualquer natureza. Por isso, cada um casa com quem quiser. O que continuamos a ver hoje é o casamento de humanos com humanos. O que mudou é que, agora, existem outros tipos de famílias"

Toni Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI e idealizador da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT)