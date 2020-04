No momento em que há restrição de trabalho nos cartórios por causa do enfrentamento à pandemia de Covid-19, os casais não pecisarão mais adiar a oficialização da união. De acordo com uma portaria publicada nesta quarta-feira (22) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), os casamentos poderão ser realizados por videoconferência e assinatura de forma eletrônica.

Os serviços, que fazem parte de um projeto piloto, estão disponíveis no 7º Tabelionato de Notas, no Ofício de Registro Civil com Atribuição Notarial do Barreiro e no Ofício de Registro Civil com Atribuição Notarial de Venda Nova.

Os locais irão informar o procedimento na internet e os usuários deverão realizar cadastro prévio, fornecendo informações pessoais, conforme descrição na portaria. Para os procedimentos em que haja necessidade de certificado digital, os cartórios também irão mostrar como obtê-los.

Segundo a portaria, esse projeto "representa inegável conquista para a racionalidade, economia orçamentária, eficiência, segurança jurídica e desburocratização, sem prejuízo da autenticidade, da segurança e da eficácia dos atos praticados".

Leia também:

​Em apenas 24 horas, mais quatro mortes por Covid-19 são confirmadas em Minas

Zema divulga como deverá ser a reabertura gradual do comércio nas cidades mineiras

Câmara discute nesta quinta relaxamento em lojas e templos de BH

Covid-19: aulas nas escolas particulares podem terminar só em 2021