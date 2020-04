Os dados sobre a incidência de Covid-19 em Minas Gerais, atualizados neste domingo pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mantêm a confirmação de 20 mortes pela doença em território mineiro, embora três ainda não tenham sido incluídas no informe oficial. Entre sábado (11) e este domingo, o número de casos confirmados da doença em Minas aumentou de 750 para 806. 76 óbitos continuam sendo investigados pela SES e outras 191 mortes foram descartadas, por terem tido exame laboratorial negativo para Covid-19. Os casos suspeitos de Covid-19 em Minas chegam a 59.029.

Três óbitos recentes foram registrados e divulgados pelas prefeituras de Governador Valadares (2), no Vale do Rio Doce, e Paraisópolis (1), no Sul de Minas, neste fim de semana. O atraso na atualização dos dados oficiais deve-se ao tempo necessário entre a notificação feita pelas administrações municipais à secretaria de saúde e a efetiva inclusão no boletim.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, os óbitos em investigação são aqueles que aguardam a realização de exames laboratoriais e levantamento de informações clínicas e epidemiológicas. Já os óbitos descartados são os que tiveram exame laboratorial negativo para a Covid-19 e/ou foram confirmados para outras causas.