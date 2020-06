O novo coronavírus avança e não dá sinais de trégua em Minas. Em apenas uma semana, os casos confirmados de Covid-19 subiram 53%.De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os diagnósticos positivos saltaram de 6.962, em 25 de março, para 10.670 nesta segunda-feira (1º). O recorde de registros ocorreu no domingo (31), com 834 notificações em 24 horas.

O número de mortes também não para de crescer. Foram atestados 48 novos óbitos em sete dias. Hoje, o Estado contabiliza 278 pessoas que perderam a vida após contrair a doença. Na semana passada, eram 230.

A Covid-19 já chegou em 453 municípios mineiros. Belo Horizonte é o epicentro no Estado, com 1.833 casos confirmados e 49 mortes. Nas últimas 24 horas, a capital não registrou óbitos, mas teve 30 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira, a metrópole completa oito dias de flexibilização parcial do comércio. A evolução da doença é acompanhada pelo Comitê de Combate à Covid e, na próxima sexta-feira (5), a prefeitura vai anunciar se haverá mudanças no isolamento social.

