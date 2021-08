Minas Gerais já identificou 174 casos de infecção pela variante Delta, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Foi um aumento de mais de 70% se comparado ao último informe, divulgado na sexta-feira passada (27), quando eram 102 diagnósticos.

Ainda de acordo com a pasta, são cinco mortes em decorrência da cepa originária da Índia, versão mais contagiosa do novo coronavírus. As vítimas eram moradoras de Rio Novo, Uberaba, Santa Luzia, Arinos e Claro dos Poções.

No total, 59 cidades apresentaram notificações de cepas do vírus. A SES registrou as variantes P.1*, P.2, B.1.1.7*, B.1.1.28, B.1.17*, B.1.617.2* (variante Delta) e também com outras linhagens, sem especificar quais.

Delta

A cepa (B.1.617), identificada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado, preocupa especialistas, países e entidades internacionais, além de brasileiras.

Um documento divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde dos Estados Unidos responsável pelo combate às pandemias, informou que a variante delta é tão transmissível quanto a catapora.

Isso significa que a nova versão se espalha mais que o ebola, todas as versões anteriores do coronavírus, a gripe comum e a varíola.

