Se você está com alguma alteração no sono, acorda com dores de cabeça, no maxilar ou no pescoço, fique atento. Pode ser bruxismo. Os casos da doença aumentaram durante a pandemia da Covid-19, consequência de ansiedade, estresse e tensão.

O bruxismo é uma disfunção que causa o ranger ou o apertar dos dentes, principalmente durante o sono. Segundo especialistas, pode ter diferentes níveis de intensidade e, em alguns casos, até quebrar os dentes.

A dentista especializada em dor orofacial, Izabella Policarpo Nascimento, da Clínica Ultraodontologia Integrada, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a importância do tratamento do bruxismo, nesta terça-feira (26), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.