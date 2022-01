Minas confirmou 10.982 novos casos de Covid-19 em apenas um dia. O dado é parecido aos registrados no período de pico da doença no Estado, entre abril e junho do ano passado, e fazem parte das mais de 2,2 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020.

Segundo dados do boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), cinco óbitos ocasionados por complicações da doença foram registrados no mesmo período de 24 horas, elevando para 56.717 o número de vidas perdidas para a enfermidade no território mineiro.

Já os recuperados somam mais 2,1 milhões. Outros 32.889 mineiros estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Mais de 85% da população com 12 anos ou mais concluiu o esquema vacinal contra a Covid até esta manhã em Minas. Isso representa mais de 15,5 milhões de pessoas.

Já a primeira dose foi aplicada em 16,6 milhões de mineiros, o que representa quase 92% do público-alvo. Ao todo, 40 milhões de doses foram enviadas para o Estado pelo Ministério da Saúde, das quais 38,3 milhões foram distribuídas aos municípios.

