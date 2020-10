Minas Gerais investiga se seis moradores contraíram a Covid-19 mesmo depois de já terem sido infectados. O número aumentou em relação ao início do mês passado, quando três casos eram analisados. Desde setembro, os pacientes com suspeita de reinfecção são submetidos ao teste para confirmar a doença, o que, até então, não era recomendado.

Fazem o exame todas as pessoas que apresentaram novo quadro clínico em período acima de 90 dias do primeiro episódio confirmado laboratorialmente, explicou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) em nota.

Depois é realizado o sequenciamento genético do material. O procedimento é considerado essencial para avaliar uma possível reinfecção, frisa o infectologista Bernardo de Almeida, da empresa Hi Technologies. Para isso, é importante ter a amostra da primeira vez que o paciente teve a enfermidade confirmada.

“A fim de identificar se é a mesma cepa. Se for, não é reinfecção, mas é o vírus que ficou incubado no organismo”, explicou o médico do Serviço de Epidemiologia Hospitalar e da Unidade de Urgência e Emergência Adulto do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Segundo o especialista, o exame RT-PCR (que identifica o novo coronavírus no corpo do paciente) avalia uma parte do gene do vírus. “E estará presente se a pessoa tiver a infecção, mas também continuará presente mesmo após a cura. O material genético do vírus pode persistir por algum período (no organismo). Sem o sequenciamento, não se tem como afirmar precisamente se é a mesma cepa ou não”, complementa.

A possibilidade de se infectar mais de uma vez pelo novo coronavírus vem sendo objeto de estudos ao redor do mundo. Casos foram registrados na Bélgica, no Equador, Estados Unidos, Holanda e Hong Kong.

No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolve pesquisa na área. Universidades e secretarias estaduais também abordam o assunto em estudos.

“Mas ainda não temos dados muito refinados sobre o tema, pois são casos isolados. O que sabemos até o momento é que, mesmo considerando reinfecção, parece ser algo raro ou incomum”, frisou Bernardo de Almeida. (Agência, com Renata Galdino)

ALÉM DISSO:

O número de cidades mineiras “livres” do coronavírus diminuiu. Conforme balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado ontem, apenas quatro municípios não têm registros confirmados da Covid-19. São eles: Botumirim (Norte), Cedro do Abaeté (Central), Pedro Teixeira (Zona da Mata) e São Tomé das Letras (Sul).

Até segunda-feira, Camacho, no Centro-Oeste, também integrava a lista. No entanto, um morador recebeu o diagnóstico positivo da enfermidade no município.

Desde o início da pandemia, em março, 849 cidades foram afetadas pela Covid-19 no Estado. Mortes ocorreram em 640 localidades.

Atualmente, Minas tem 338.107 casos confirmados e 8.483 vidas perdidas em decorrência da Covid-19. De acordo com a SES, 23.296 pacientes são acompanhados e 306.328 infectados considerados recuperados.