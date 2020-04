Mais 33 casos de Covid-19 foram confirmados em Minas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste sábado (4). O balanço divulgado no final da manhã soma 430 infectados.

Já o número de casos suspeitos teve um salto de 3.189 notificações, de ontem para hoje. Até o momento são 44.528 casos que demandam confirmação.

O número de mortes não sofreu alteração. Até o momento, seis pessoas faleceram em decorrência da Covid-19 e 64 óbitos estão sendo investigados. Ainda de acordo com a SES, outros 22 óbitos suspeitos foram descartados.

Na distribuição da doença pelo Estado, Belo Horizonte registra 234 casos positivos e três óbitos. Nova Lima é a segunda no ranking, com 32 casos. Juiz de Fora soma 30 infectados. No entanto, Uberlândia e Mariana são as únicas cidades, além de BH, que anotaram mortes. Duas para a cidade do Triângulo e uma para a cidade histórica.

Perfil dos doentes

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, dos 430 casos confirmados para Covid-19, 76% têm idade entre 20 e 59 anos. A faixa etária com o maior número de casos é entre 30 e 39 anos.

No entanto, há 93 casos confirmados em pessoas com mais de 60 anos e dois casos em crianças com menos de 10 anos, sendo que uma tem menos de um ano de idade.