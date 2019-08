Milhares de fiéis católicos participaram da 24ª Peregrinação das Juventudes ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas, nesta quinta-feira (15). A tradicional peregrinação até a igreja, localizada em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, propôs uma reflexão voltada para a importância da preservação da Serra da Piedade, com o tema "Juventude em missão pelo direito à vida” e o lema “Com Maria, peregrinos e agentes da transformação”.

Durante um momento de silêncio, jovens levaram fitas com os nomes das vítimas do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, até os pés da imagem de Jesus crucificado, onde se comprometeram a rezar pelas vítimas e familiares.

Além disso, nesta quinta-feira, a Igreja Católica celebra a Festa da Padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem, com missas na igreja dedicada à santa e um Momento Celebrativo da Palavra no canteiro de obras da Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, às 15h. A celebração, presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, reunirá bispos, padres, evangelizadores consagrados e fiéis leigos e marcará a abertura da 6ª Assembleia do Povo de Deus (6ª APD).

Depois da celebração, acontece uma procissão motorizada com a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem até a Praça da Rodoviária. De lá, os fiéis partem em procissão pela Avenida Afonso Pena até o Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Na Praça do Santuário, será celebrada Missa Solene, que concluirá a Festa da Padroeira, às 18h.