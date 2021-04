A Catedral Cristo Rei, localizada na região Norte de Belo Horizonte, está arrecadando alimentos para preparar refeições e distribuir aos moradores que vivem na extrema pobreza. Os alimentos são preparados toda sexta-feira, dentro do programa "Dai-lhe vós mesmos de comer".

Comida é distribuída toda sexta-feira

De acordo com o arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, a iniciativa foi inspirada na passagem bíblica “dai-lhes vós mesmos de comer”, quando Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes. “Nós temos o compromisso com os que passam fome e com as famílias em carência alimentar. A pandemia explicitou ainda mais as desigualdades sociais e aumentou o número de pessoas com fome. O objetivo é identificar os mais necessitados para que possamos ampará-los a partir da Catedral Cristo Rei – Igreja-Mãe”, afirma.

Padre Júlio Amaral, vigário episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte, afirma que o projeto pretende evitar o desperdício, incentivando empresas a realizarem doações de alimentos de boa qualidade, e ajudar no combate à fome. “Esperamos que faça a diferença na vida das pessoas, de modo especial na vida dos mais pobres”, explica.

SAIBA COMO AJUDAR:

On-line: http://bit.ly/dailhesvosmesmos

Pix: (31)98623-7387

Pessoalmente: Catedral Cristo Rei, na rua Campo Verde, 150, no bairro Juliana

Leia Mais:

Campanha pretende arrecadar 2 milhões de cestas básicas

Órgãos públicos podem abrir edital para recebimento direto de doações

Pandemia derruba doações de leite e maternidade de BH faz apelo à sociedade; veja como ajudar