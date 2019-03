A causa do óbito da mulher encontrada morta na Praça da Estação, na noite desta terça-feira (5), ainda é desconhecida, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Roger Lage, gerente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Belo Horizonte, afirmou que o motivo da morte, assim como a identificação da vítima, serão repassados pelas polícias Civil e Militar.

Conforme Lage, a mulher passou por todos os procedimentos desde que deu entrada no posto médico avançado instalado na Praça da Estação. “Ela chegou com parada cardiorrespiratória e, posteriormente, veio a óbito. A gente não pode afirmar se foi estrangulada porque ela ainda será submetida a uma perícia técnica”, explicou o gestor do Samu.

A informação de que a mulher foi encontrada com marcas de estrangulamento não foi confirmada. “Ela está sem documentação até agora e, daqui para frente, isso será de competência da polícia”, acrescenta.

Olho Vivo

A Polícia Militar informou que câmeras do Olho Vivo foram analisadas. As imagens, segundo o tenente Washington Amaral, não mostram nenhuma confusão no ponto em que o corpo da mulher foi encontrado, próximo à entrada do museu. “Não teve briga generalizada. Os brigadistas civis estavam passando e foram informados por populares que a vítima estava desacordada. Não houve nem acionamento via 190”, explicou.

De acordo com Amaral, a mulher, que teria entre 35 e 40 anos, ainda não foi identificada. “O perito nos informou que a causa da morte não foi um estrangulamento. Ela estava com arranhões na região do pescoço, mas é insuficiente para causar a morte”, garantiu o militar. As possíveis causas da morte são coma alcoólico ou um mal súbito, informou o tenente.

Leia mais:

Mulher morre durante o Carnaval de BH na Praça da Estação