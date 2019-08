Uma festa tradicional que reúne moradores de Manhumirim, cidade da Zona da Mata que tem pouco mais de 20 mil habitantes, terminou em tragédia nesse domingo (25). Um idoso de 67 anos atirou contra o vizinho, com quem tinha uma desavença antiga. A vítima acabou morrendo no hospital. Depois do crime, o suspeito foi linchado e também morreu, com um pedaço de madeira enfiado na cabeça. Durante a confusão, um terceiro homem chegou a ser baleado e ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no fim da tarde de domingo no distrito Córrego Harmonia, que fica na zona rural da cidade de Manhumirim. No local acontecia uma cavalgada regada a muita comida e bebida, conforme consta no boletim de ocorrência.

Segundo testemunhas, o idoso teria invadido a festa, sacado um revólver calibre .38 e atirado na cabeça de um homem de 30 anos. A vítima e o suspeito eram vizinhos e desafetos antigos. Aos militares, populares contaram que o idoso já havia ameaçado o rapaz de morte anteriormente.

Violência

Durante a confusão para conter o idoso, um outro disparo foi realizado e um homem atingido na coxa esquerda. Na sequência, de acordo com o registro da PM, o idoso foi imobilizado e espancado por alguns participantes da cavalgada, que acontecia perto de um bar.

Depois da sessão de agressões, populares que estavam no bar ainda pegaram um tronco de aproximadamente 40 centímetros de comprimento por 20 centímetros de diâmetro e perfuraram a cabeça do idoso, que morreu devido ao esmagamento do crânio.

A perícia foi acionada e constatou a morte do idoso. Ele teve o corpo removido para uma funerária da cidade. Os dois baleados foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Manhumirim. Lá, a vítima baleada na cabeça não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro ferido teve alta após receber atendimento médico.

Desavença

O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Mas testemunhas contaram que o crime pode ter sido motivado por uma desavença. O filho do idoso relatou que o pai desconfiava que o homem morto teria roubado vários gados da família. Por este motivo, o idoso brigou com o rapaz e o ameaçou de morte por algumas vezes.

Sete pessoas que estavam no bar no momento do assassinato e do linchamento foram conduzidas para a Delegacia Regional de Manhumirim para prestarem esclarecimentos sobre o caso. Dentre os detidos, um foi preso por porte ilegal de arma, já que com ele os militares apreenderam um revólver.