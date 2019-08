A Polícia Civil deflagrou a operação "Cavalo de Troia", nesta sexta-feira (23), para prender os suspeitos de matarem um homem em uma cachoeira no distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, imagens mostram os investigados chegando na cachoeira no dia do crime. Para esclarecer o caso, a Justiça expediu cinco mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão. Todas as ordens judicias foram cumpridas e alguns dos alvos foram detidos no bairro Caiçara, na região Noroeste de BH.

Além de homicídios, os suspeitos também teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Dois veículos foram apreendidos e serão periciados pelos investigadores. A operação está sendo comandada pelo delegado Murillo Ribeiro.