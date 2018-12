A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) divulgou o intervalo entre viagens do metrô para os próximos dias em Belo Horizonte. A escala foi alterada devido ao feriado.

De acordo com a empresa, neste sábado (29) o intervalo entre as viagens variará entre 6 e 8 minutos, no período da manhã, e entre 10 e 13 minutos, até o fim da operação, às 23h.



Já nos dois últimos dias do ano, domingo e segunda-feira (30 e 31), o sistema opera com 13 minutos de intervalo. Em 1º de janeiro de 2019, os trens circularão também com a mesma escala, habitual para feriados.



Ainda segundo a CBTU, todas as estações permanecem abertas das 5h15 às 23h.