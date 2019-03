A Defesa Civil de Belo Horizonte notificou, duas vezes, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela passarela de acesso à Estação Lagoinha, na região Central da capital mineira, após a divulgação de vídeos de usuários do metrô, mostrando a estrutura balançando durante a travessia de pedestres.

Segundo o órgão municipal, a primeira notificação ocorreu no sábado (2), quando foi solicitado um laudo de segurança, de serviços e de manutenção da passarela, que não teria sido apresentado até a manhã desta terça-feira (5).

"Nesta segunda-feira (4), foi novamente notificada a exercer o controle e aglomeração de pessoas sobre a passarela que dá acesso ao metrô da Lagoinha", informou a Defesa Civil.

Em nota encaminhada ainda na manhã desta terça-feira, a CBTU disse que a estrutura é apoiada sobre uma base de Neoprene – material que permite a dilatação e a movimentação parcial do conjunto.

"Essa é uma técnica de construção própria para obras dessa natureza e amplamente utilizada pela Engenharia. A CBTU esclarece que realiza vistorias técnicas periódicas na passarela de Lagoinha e a estrutura não apresenta nenhuma evidência de risco aos usuários", diz o comunicado.

A companhia também acrescentou que, conforme recomendação oficial da Defesa Civil e da Sudecap, passou a realizar controle parcial de fluxo. Procurada para comentar as notificações da Defesa Civil, ainda não respondeu.

Fila indiana

Na noite dessa segunda-feira, um perfil independente, que atualiza informações sobre o metrô de Belo Horizonte, publicou que os passageiros estavam sendo orientados a andar em filas indianas, nos dois sentidos.

A @defesacivilbh e a @prefeiturabh informam que a passarela da estação Lagoinha não corre risco de desabamento. Mas, por segurança dos usuários do metrô, a passagem será feita em esquema de fila indiana nos dois sentidos. 📷@radioitatiaia pic.twitter.com/TRw0XxVSgn — Metrô de BH 🚇 (@metrodebh) 4 de março de 2019

Confira, na íntegra, a nota da CBTU encaminhada ao Hoje em Dia:

Em atendimento a este veículo de imprensa, a CBTU-BH informa que a estrutura de concreto da passarela da Estação Lagoinha é apoiada sobre uma base de Neoprene, tipo de material construtivo que permite a dilatação e a movimentação parcial do conjunto. Essa é uma técnica de construção própria para obras dessa natureza e amplamente utilizada pela Engenharia.

A CBTU esclarece que realiza vistorias técnicas periódicas na passarela de Lagoinha e a estrutura não apresenta nenhuma evidência de risco aos usuários.



Por solicitação da própria CBTU, no último sábado (2) - quando foi registrado um significativo aumento do número de usuários circulando pela passarela, representantes da Defesa Civil e da Sudecap foram acionados para realizar vistoria no local e concluíram que a estrutura não apresenta risco de desabamento nem qualquer outro risco que determine sua interdição.



A CBTU optou por adotar a recomendação oficial dos órgãos, após reunião de ontem (30, e passou a realizar o controle parcial de fluxo, mediante orientação direta dos empregados da estação e apoio institucional da Guarda Municipal de BH, que permanecerá instalada próximo à passarela de Lagoinha e que prestará suporte a companhia na implementação da nova medida. Ambas as instituições atuarão conjuntamente, em favor da integridade de todos.



A Companhia aproveita para comunicar que a Estação Lagoinha permanece aberta ao público e segue operando normalmente, assim como todas as demais estações do metrô.