A Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) realizará trabalhos de manutenção de trilhos do metrô de Belo Horizonte neste domingo (25), de 7h às 13h, entre as Estações Central e Santa Tereza. Por causa disso, o intervalo entre as viagens do metrô poderá variar entre 15 e 20 minutos.

De acordo com a empresa, tão logo seja concluída a tarefa, será retomado o intervalo habitual das viagens, que é de 13 minutos aos domingos. Todas as plataformas para embarque e desembarque permanecerão abertas durante a atividade.

"A manutenção de trilhos e de todo o entorno da via do metrô é atividade fundamental para garantir a segurança dos cerca de 60 milhões de passageiros que utilizam o metrô anualmente, bem como para permitir o cumprimento regular dos itinerários programados para os trens", afirmou a CBTU.