Para a final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro, que acontece neste sábado (20) às 16h30 na Arena Independência, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) vai reforçar a operação do metrô.

A estação Horto vai contar com mais equipes de segurança e bilheteria para minimizar as filas. O espaço entre as viagens também será menor, com intervalos de 8 minutos entre os trens, ao invés de 10.

Todas as 19 estações do sistema seguirão funcionando normalmente no horário habitual, entre 5h15 e 23h. Além disso, a movimentação de torcidas organizadas será monitorada e qualquer ocorrência será imediatamente comunicada à Polícia Militar, por meio de uma rede de contato rápido.

