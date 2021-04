A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informou, nesta sexta-feira (16), que irá doar 90 capacetes que reduzem internações de pessoas contaminadas pela Covid-19, os chamados Elmos, para hospitais públicos e filantrópicos da capital e para as prefeituras de BH e Nova Lima, na Grande BH.

De acordo com a entidade, seis hospitais de BH receberão 10 unidades cada, e 20 dispotivos serão doados para a Prefeitura de Belo Horizonte. Outros 10 capacetes irão para a Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, cidade cujo comércio também é representado pela CDL. Veja abaixo:

Hospital Mário Penna: 10 unidades;

Santa Casa BH: 10 unidades;

Hospital São Lucas: 10 unidades;

Hospital Evangélico: 10 unidades;

Hospital da Baleia: 10 unidades;

Hospital São Francisco: 10 unidades;

Prefeitura de Belo Horizonte: 20 unidades;

Prefeitura de Nova Lima: 10 unidades.

Os itens, segundo a CDL, serão entregues na próxima segunda-feira (19), às 10h30, na sede da entidade (avenida João Pinheiro, 495, BH).

Elmos

De acordo com a CDL, os Elmos são dispotivos que oferecem suporte ventilatório não invasivo capaz de manter uma pressão positiva nas vias aéreas, com oferta de alto fluxo de oxigênio e ar medicinal. Com isso, reduzem o esforço respiratório do paciente.

Item foi utilizado pela primeira vez na crise de oxigênio em Manaus (AM)

"Sem dúvida alguma o equipamento vai salvar muitas vidas e auxiliar bastante no trabalho dos profissionais de saúde", informou Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH. No Brasil, o Elmo foi criado por pesquisadores do Ceará e foi utilizado pela primeira vez na crise de Manaus, que ocorreu em janeiro deste ano.

"Já está comprovado que o uso do equipamento diminui em até 60% a intubação de pacientes de Covid-19, reduzindo a ocupação de leitos de UTI para o tratamento da doença. Além disso, o Elmo pode ser esterilizado e reutilizado em outros pacientes, além de aumentar a segurança dos profissionais de saúde, já que, por ser vedado, não permite a proliferação de partículas de vírus", informou a CDL, em nota.

