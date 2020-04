A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) lançou nesta terça-feira (7) uma campanha para estimular os bancos públicos e privados a promoverem linhas de crédito sem juros para auxílio ao setor produtivo durante a pandemia do novo coronavírus. Chamada de 'Juro Zero', a iniciativa tem como lema "hora de juro zero para o comércio não quebrar, o emprego não acabar e a vida continuar".

No lançamento da campanha, o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, criticou os lucros dos bancos e pediu à sociedade que compartilhe posts sobre o assunto em redes sociais. "Esse 'Juro Zero' não é caridade. É interesse dos bancos manter empresas sadias e pessoas empregadas. Se eles não cooperarem agora, muitos dos seus clientes, que proporcionam lucros para eles, vão quebrar", afirmou Souza e Silva.

Dentre os argumentos para a criação da campanha, a CDL informou que está na hora das instituições, públicas ou privadas, "que no Brasil lucram como em nenhum outro lugar do mundo", darem uma real contribuição ao país neste momento de crise. Só em 2019, segundo Marcelo, os cinco principais bancos do país, dois públicos, Caixa e Banco do Brasil, e três privados, Itaú, Bradesco e Santander, tiveram lucros de mais de R$ 100 bilhões. "Todos tiveram ganhos maiores em relação ao ano anterior", disse o gestor.

A CDL também quer sensibilizar outras entidades representativas do setor produtivo no país para que essas entrem na campanha. Segundo a entidade, que representa lojas que empregam cerca de 1,5 milhão de pessoas em Belo Horizonte, o 'Juro Zero' não é interesse apenas dos setores de comércio e serviços. "Não é possível que nossos bancos pensem em ganhar um centavo sequer com essa crise que está matando pessoas, empresas e empregos. Está na hora deles demonstrarem solidariedade. É até mesmo um ato de patriotismo", disse Souza e Silva.

Burocracia na liberação

Na ocasião, o presidente da CDL afirmou que as micro, pequenas e médias empresas estão tendo "enormes dificuldades" na aprovação de crédito e pediu que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) discipline o comportamento dos bancos na liberação dos recursos para o pagamento da folha dos funcionários.

Isso porque, segundo ele, alguns bancos estariam obrigando as empresas a migrarem suas contas para oferecerem a linha de crédito de R$ 40 bilhões, anunciada pelo governo federal na semana passada. "O empresário não pode ser obrigado a isso. Isso é inconstitucional, é venda casada", afirmou.

Condições especiais

Para piorar a situação, Marcelo de Souza e Silva afirmou que alguns dos associados da CDL chegaram a alertar que algumas linhas de crédito anunciadas como "especiais" pelos bancos estão com condições de financiamento mais caras do que as linhas normais dos bancos que já eram adotadas no período antes da chegada do coronavírus.

Como exemplo, Marcelo citou o caso de uma empresa que peça um financiamento de R$ 10 mil em um prazo de cinco anos com carência de 12 meses. "Ao final do financiamento, o empresário vai pagar mais de R$ 16 mil. Se os R$ 10 mil forem atualizados de acordo com a projeção de inflação atual, que é de 3,5%, ficam próximos de R$ 12 mil. O banco está tendo R$ 4 mil de ganhos reais sobre o valor financiado, ou seja, 40%. Respeitamos a atividade bancária. Mas é desumano explorar uma situação de calamidade pública para ganhar dinheiro", finalizou.

População pode participar

A CDL informou que separou peças gráficas para que a população poste nas redes sociais, como forma de pressionar os bancos. Para baixar as imagens, clique aqui.

Outro lado

A reportagem procurou os bancos citados, além da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para pedir um posicionamento sobre as críticas feitas pelo presidente da CDL. Também foi questionado ao BNDES se haverá alguma deliberação que proíba a suposta venda casada, citada pela CDL. Os retornos serão publicados tão logo forem recebidos.

Por telefone, o Itaú informou que não irá se posicionar e que aguardará até que a Febraban se posicione.

