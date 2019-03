Em homenagem à dedicação de mulheres no voluntariado em Brumadinho, devido à tragédia que assolou a cidade e a região, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) as presenteia com vale-compras de R$ 1 mil.

Essas mulheres se ofereceram para cozinhar e dar suporte aos envolvidos no resgate e às pessoas que foram atingidas diretamente pelo rompimento da barragem. Elas também sofreram grandes perdas e tiveram a rotina alterada com a tragédia, mas dedicam o tempo na tentativa de reduzir os impactos oferecendo as refeições.

A CDL-BH homenageia nove voluntárias com um vale-compras de R$ 1 mil para cada, que são entregues nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher.

Fonte: CDL-BH

