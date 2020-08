A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) realizará, nesta quinta-feira (13), a segunda edição da campanha Ande Seguro CDL/BH, voltada a motociclistas. O evento será na avenida Amazonas, 3.045, em frente à By Moto, no Centro de BH, no horário entre 10h e 14h.

De acordo com a CDL/BH, além de avaliar as condições das motocicletas e dos equipamentos de segurança dos condutores, a ação entregará aos condutores kits de higienização com álcool gel e sabonete, orientações para proteção e prevenção à Covid-19 e antenas corta cerol.

Durante as paradas, 12 itens das motocicletas e dos equipamentos de segurança serão avaliados, entre eles capacetes, freios, pneus, rodas e condições gerais do veículo. Os condutores também receberão linha corta cerol e poderão concorrer a sorteio de brindes como capacete, luvas, jaquetas e outros itens voltados para a sua segurança.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, a campanha é mais uma ação em defesa da vida na capital mineira. Ao todo, serão 10 edições.

"Os motofretistas são profissionais fundamentais para os setores de comércio e serviços, e neste período de pandemia são ainda mais importantes para fazer com que produtos e alimentos cheguem de forma segura à população", disse.

A primeira parada da campanha foi realizada no dia 12 de julho, na porta da CDL/BH e atendeu 190 motociclistas e motofretistas. Além disso, foram oferecidos 75 testes rápidos de Covid-19 para os condutores. Dois condutores testaram positivo para a doença na ocasião.