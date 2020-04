Um programa lançado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) promete ajudar as empresas da capital a sobreviverem e a manterem empregos durante a crise provocada pelo novo coronavírus. Chamada de "É pra já", a iniciativa reúne serviços, como a criação de lojas virtuais, além de benefícios e alternativas para os empresários de BH. Na próxima quinta-feira (30), a entidade realizará um curso sobre como abrir uma loja virtual.

De acordo com a entidade, o programa está focado em atuar nos eixos de vendas on-line, consultorias gratuitas, redução de custo e aumento de receita, informações em tempo real, saúde financeira e dicas para o negócio.



Veja alguns serviços disponibilizados:

Consultorias gratuitas em todas as áreas da gestão da empresa;

Montagem de sites;

Criação de lojas virtuais;

Gestão de redes sociais;

Assessoria trabalhista e contábil;

Orientações no acesso ao crédito;

Parcerias para reduzir custos da sua empresa;

Clube de vantagens.

"Este é um programa que tem como objetivo principal ajudar as empresas a sobreviverem a esta crise. No entanto, ele também possui vários aspectos que já preparam as empresas para também se manterem vivas após o coronavírus", afirmou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Um dos principais aspectos do programa, segundo a CDL, é preparar as empresas para as vendas on-line. "Ninguém mais pode adiar a sua entrada no mundo virtual", completou o gestor. Segundo Marcelo, a atuação da CDL com o 'É pra já' faz esclarecimentos de todas as legislações que surgiram em virtude da pandemia, tornando-se um trabalho de "vital importância para as empresas e seus colaboradores".

O programa

De acordo com a CDL, o programa foi concebido após entrevistas feitas com empresários de diversos ramos e portes de BH. Nessa pesquisa, foram levantadas as necessidades e preocupações dos associados à CDL sobre a crise econômica que está impactando toda a economia, em especial os setores de comércio e serviços.

Na próxima quinta-feira, a CDL irá apoiar um curso totalmente gratuito para o empreendedor aprender a abrir a sua loja virtual. O curso será realizado em parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Já durante esta semana, a entidade afirmou que tem realizado consultorias gratuitas e palestras sobre diversos temas, tais como gestão estratégica, questões trabalhistas, orientações sobre contabilidade e fluxo de caixa.

Outro ponto focado no programa está na oferta de serviços que prometem reduzir os custos das empresas, partindo da conta de energia elétrica, serviços de telefonia até planos de saúde. Todos os detalhes do programa podem ser vistos neste link.