A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) solicitou à prefeitura da capital o retorno do quadro de horários tradicional de circulação de ônibus e aumento da frota de veículos. A informação sobre o pedido foi divulgada nesta segunda-feira (30).

Segundo a CDL, à administração municipal, a entidade reportou as constantes reclamações que recebe por parte dos usuários do transporte público da capital, que relatam horário reduzido de circulação das linhas.

“Segundo o mais recente relatório de demanda de passageiros e oferta de viagens, disponível no site da BHTrans, o atual número de viagens é de 28% em dia útil atípico. Isso nos mostra uma defasagem desse serviço tão essencial, especialmente agora com a nova flexibilização do funcionamento do comércio”, afirmou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Ainda segundo a entidade, o pedido prevê um quadro de horários sem restrições ou reduções, como forma de evitar filas de espera e aglomerações.

Bancos abertos por mais tempo

Nesta segunda, a CDL também informou que enviou um pedido ao Banco Central, por meio de ofício, solicitando que o horário de funcionamento dos bancos de BH voltem ao tradicional: de 10h às 16h.

Atualmente, os estabelecimentos funcionam de 10 às 14h. “Os bancos prestam um serviço essencial à população e, diante da reabertura do comércio em seu funcionamento normal, acreditamos que as instituições financeiras também já possam ter seu horário de funcionamento restabelecido. Essa restrição de horário, além de provocar aglomerações, também dificulta o pagamento de contas e transações financeiras do comércio”, afirmou Souza e Silva no ofício enviado a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

O Hoje em Dia entrou em contato com a PBH e com o Banco Central e aguarda retornos.

