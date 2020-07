As aulas no Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-MG) vão ser retomadas a partir de 3 de agosto. A definição da data ocorreu após reunião do Conselho Diretor. Por causa da pandemia no novo coronavírus, o ensino na instituição está interrompido desde 17 de março. Como os casos da Covid-19 continuam em alta em Minas Gerais, as aulas serão remotas.

O Cefet é uma 12 instituições federais mineiras que não havia adotado o ensino remoto. Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC) anunciou diretrizes para a volta às aulas presenciais. No entanto, o centro entendeu que este não é o momento do retorno físico e definiu que os estudantes vão receber o aprendizado pela web.

Em nota, o Cefet informou que "o Ensino Remoto Emergencial, de caráter excepcional e temporário, será adotado em função da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, que impossibilita o retorno de aulas presenciais regulares em curto ou médio prazo".

Além disso, a instituição disse que quer "minimizar os impactos das medidas de isolamento social para o enfrentamento à pandemia sobre os processos de aprendizagem, preservando os vínculos intelectuais e emocionais dos estudantes com os demais membros da comunidade escolar e garantindo a função socializadora da Instituição".

De acordo com resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), a retomada das aulas remotas vai ocorrer em três níveis, de forma escalonada, entre 3 e 12 de agosto. A medida é aplicada a todos os campi do Cefet-MG.

Além do Cefet, as instituições federais listadas abaixo estão sem aulas. No total, são 205 mil estudantes no Estado que estão com as atividades suspensas.

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IFSudesteMG)

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)

