O Cefet-MG está disponibilizando mais de 250 vagas em cursos online e gratuitos de Robótica, Informática, Programação e Internet das Coisas, voltados, principalmente, para alunos de escolas públicas.

As inscrições para os cursos semestrais de Robótica, Informática e Programação Web podem ser feitas pelo site do projeto, até 2 de agosto. Podem participar alunos dos ensinos Fundamental e Médio, além de professores das redes públicas municipal, estadual e federal.

A seleção de novos alunos será feita por sorteio, com os resultados sendo publicados nos dias 4, 8 e 12 de agosto, no site.

As aulas se iniciarão em 15 de agosto, de forma remota, em plataforma definida pelo instrutor. O aluno deverá ter acesso a conexão de internet banda larga, com um mínimo de cinco megabits por segundo (Mpbs) de velocidade.

Já o curso prático Internet das Coisas é destinado a alunos do Ensino Médio de escolas públicas de Belo Horizonte, com inscrições até o segunda (27). As aulas começarão em 3 de agosto. Os interessados podem se inscrever no formulário disponível na internet (clique aqui).

