Um grave acidente deixou pelo menos quatro pessoas feridas e complica o trânsito na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (16). Uma cegonheira que transportava cinco carros derrubou vários postes e acabou tombando na via, na altura do bairro Tropical - próximo ao posto Pica Pau -, atingindo dois carros e uma moto que passavam pelo local.

As informações iniciais do Corpo de Bombeiros indicam que o veículo de carga tombou sobre a faixa da direita e toda a marginal do sentido Betim da via. Entre os feridos estão o motorista e o passageiro de um carro de passeio, uma jovem que estava sozinha em outro veículo pequeno e uma vítima que estava em uma motocicleta. O motorista da cegonheira, Antônio Alves Soares Júnior, recusou o atendimento médico.

Ainda conforme a corporação, o motociclista que ficou preso, com ferimentos nas pernas e extremidades, foi retirado e socorrido por uma ambulância para o Hospital Municipal de Contagem. Além dele, outros dois feridos também foram encaminhados para a mesma unidade de saúde.

Além disso, os militares precisaram derrubar a grade de uma empresa para ter acesso a uma Volkswagen Saveiro que foi prensada pelo caminhão. Uma vítima ficou presa pela região da pelve, consciente, e foi desencarcerada e socorrido pelo helicóptero Arcanjo dos bombeiros. Além da aeronave, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e sete viaturas dos bombeiros se deslocaram para o local.

O veículo de carga estava vazando combustível na pista e, conforme a Transcon, empresa que administra o trânsito na cidade, o trânsito precisou ser completamente fechado nos dois sentidos da Via Expressa. Os motoristas são orientados e evitar a região.

Confira um vídeo feito por uma testemunha do acidente e que mostra o carro prensado embaixo da carreta:

Aguarde mais informações

