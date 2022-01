As comportas da Usina Hidrelétrica de Três Marias serão abertas a partir desta sexta-feira (14), o que deve aumentar ainda mais o nível do Rio São Francisco, que já subiu com as chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias.

A Cemig, que é responsável pela represa, explica em seu site, que decidiu pela abertura das comportas levando “em consideração que o evento ocasionado pela formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), neste início de janeiro, já se encontra em processo de enfraquecimento. E que espera-se que as vazões nos afluentes do rio São Francisco comecem a reduzir já a partir desta quinta-feira”.

A expectativa da empresa é a de que haja uma redução das vazões dos afluentes no rio São Francisco no trecho entre a foz do rio Abaeté e Pirapora. “Será possível iniciar a abertura de comportas na UHE Três Marias a partir de sexta-feira, sem o agravamento da condição de cheia já vivenciada neste trecho”.

RISCO AINDA EXISTE

Das 17 bacias hidrográficas monitoradas pelo Sistema de Alerta de Eventos Críticos (Sace), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), cinco estão em alerta, dentre eles o do curso d’água que corta o Norte de Minas.

Segundo o CPRM, órgão público vinculado ao Ministério de Minas e Energia, o volume de água nos principais rios das cinco bacias passou a subir mais rapidamente após as fortes chuvas do último fim de semana. E a previsão é que mais localidades “entrem em cota de inundação nas próximas horas”.

Moradores de regiões ribeirinhas temem que o nível do rio, que já está alto , suba a ponto de invadir as casas.

“Bairros como o Nossa Senhora Aparecida (em Pirapora, Norte de Minas) podem desaparecer, caso o rio transborde”, alerta o empresário Egnaldo Barbosa. Ele é dono de um restaurante que fica bem às margens do Velho Chico e diz que a lagoa que existe na região recebe o excedente de água do rio.



“Se encher mais, inunda o bairro todo. Uma das avenidas principais, onde está o restaurante, também é bastante habitada. E, se a represa abrir com o volume de água que está agora no rio, provavelmente essas casas serão inundadas”, explica o morador.

A Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco (Ammesf) disse reafirmou para a Cemig a preocupação com a população das cidades ribeirinhas e embarcações, como as balsas que transportam veículos e pessoas e o vapor Benjamim Guimarães, que se encontra em manutenção na orla de Pirapora.

Na Bacia do São Francisco, o nível do rio continua além da cota de inundação em pelo menos quatro pontos próximos aos municípios mineiros de Januária, São Francisco, São Romão, Pirapora e Buritizeiro, segundo o CPRM.

Nesta última cidade, o coordenador da Defesa Civil local, Rodrigo Cardoso, alertou a população para a previsão de mais chuvas nos próximos dias. “Temos acompanhado, diariamente, os boletins emitidos pela Usina Hidrelétrica de Três Marias e também as informações emitidas pela Defesa Civil estadual. Com isso, estamos em alerta constante”, disse Cardoso, em nota.

*Com Agência Brasil

Leia mais

Chuvas destruíram 42% da produção de feijão em Minas, aponta Emater-MG

Prazo para matrícula na rede estadual de ensino de Minas é prorrogado até 21 de janeiro