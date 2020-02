O Carnaval 2020 já começou e o clima de folia toma conta de várias cidades mineiras, especialmente devido aos ensaios de blocos e festas. E para diversão não terminar em dor de cabeça ou até mesmo tragédia, a Cemig preparou algumas dicas para reforçar os cuidados que a população deve ter com a rede elétrica durante os eventos.

Para evitar acidentes com qualquer objeto que possa acarretar em choques elétricos ou curto-circuito, a Cemig recomenda que as pessoas fiquem, no mínimo, 1,5 metro de distância da montagem de palcos, palanques, sistemas de iluminação, trios elétricos e carros alegóricos.

De acordo com o gerente de Saúde e Segurança da Cemig, João José Magalhães. “A aproximação e o contato dos carros alegóricos e trios elétricos, por exemplo, trazem o risco de acidentes fatais. Blocos e escolas de samba precisam de cuidados especiais com a montagem, desmontagem e movimentação de andaimes e estruturas próximos à rede elétrica”.

Deve-se considerar também a presença de redes de telecomunicações nos postes. “Um contato mais forte de um trio elétrico ou carro alegórico com uma dessas redes pode resultar no comprometimento da estrutura, que pode cair sobre o veículo e sobre as pessoas que estiverem no local”, afirma João José.

Outros componentes que fazem parte da festa carnavalesca e pode oferecer riscos é o uso de confetes e serpentinas. Alguns materiais possuem elementos metálicos que podem provocar acidentes ao entrar em contato com a rede elétrica. “Os confetes arremessados, antes de se dispersarem, estão concentrados e podem causar curto-circuito nas redes de alta tensão. Por precaução, as pessoas não devem atirar nenhum objeto em direção à rede elétrica. Muito menos os sprays de espuma, que contêm mistura de água que age como um condutor de energia”, ressalta.

O gerente também alerta para os riscos de choque com fios elétricos partidos nas ruas. “Ao encontrar um fio caído, não se aproxime nem deixe ninguém se aproximar do cabo, pois ele pode estar energizado”.



Em caso de acidente, a orientação é fazer contato imediatamente para o Fale com a Cemig, pelo telefone 116, que funciona 24 horas por dia . A ligação é gratuita.

Confira as principais dicas para um carnaval seguro:

· Para a instalação de enfeites em ruas e praças, respeite a distância mínima de 1,5 metro em relação à rede elétrica

· Trios elétricos e escolas de samba precisam de cuidados especiais com a montagem, desmontagem e movimentação de andaimes e estruturas próximas à rede elétrica

· Não utilizar os postes da Cemig ou padrões de energia para fixar decorações

· Não utilize arame ou fio metálico para afixar bandeirinhas e demais enfeites

· Todos os enfeites devem ser bem afixados, para que o vento não os desprenda e os projete contra a rede elétrica

· Não faça ligações irregulares na rede de distribuição de energia. Se for necessário, solicite junto a Cemig uma ligação provisória

· A instalação elétrica das barracas deve ser feita por eletricista profissional

· Não se aproxime de fios partidos caídos ao solo ou dependurados nos postes de energia. Impeça que outras pessoas se aproximem e avise imediatamente a Cemig por meio do telefone 116



