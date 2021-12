A partir desta segunda-feira (13/12), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) passa a oferecer parcelamento em até 18 vezes das contas de energia atrasadas. Segundo a empresa, a opção é válida para todos os clientes que consomem até 220 volts, como residencias, comércio, setor de serviços e indústrias de pequeno e médio porte.

Entretanto, a Cemig ressalta que o parcelamento sem juros está disponível para pagamento via cartão de crédito ou para quem recebe a conta de luz por e-mail. Caso contrário, o consumidor terá a cobrança de juros conforme o número de parcelas. Já os clientes inscritos no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal têm a opção de pagar em até 24 vezes, sem juros.

O gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Cancian, explica que as condições que estão sendo oferecidas possibilitam às famílias ficar em dia com a empresa, sem comprometer as despesas com as festas de final do ano.

Ainda conforme o gerente, o parcelamento é fruto também da necessidade de apoiar a recuperação dos negócios após a pandemia. "A campanha de regularização de débitos vai auxiliar especialmente aqueles clientes para os quais o fim de ano é uma época de grande movimentação, como restaurantes, bares e salões de beleza, devido ao momento de confraternização e à injeção do pagamento do 13º salário na economia", explica. Cancian afirma que há condições de parcelamento em até 12 vezes sem juros para comerciantes, prestadores de serviços e pequenas e médias indústrias que utilizam energia de baixa tensão (até 220 volts).

Como fazer o parcelamento

Para solicitar o parcelamento de contas atrasadas, o consumidor deve acessar o Cemig Atende ou enviar mensagem no WhatsApp (31 3506-1160) da estatal mineira com a palavra "Oi".

Caso o consumidor esteja cadastrado para recebimento da conta por e-mail ou opte por fazer esse cadastro no momento da negociação, será possível dividir em até 12 parcelas sem juros no Cemig Atende.

A campanha estará disponível até o dia 14 de janeiro de 2022.





