Moradores das mais de 300 cidades mineiras atingidas pela chuva neste começo de ano poderão parcelar a conta de luz. A Cemig lançou uma campanha que permite a divisão da dívida em até 12 vezes sem juros para clientes de baixa tensão, como casas e pequenos comércios.

Beneficiários do Programa Federal de Tarifa Social de Energia Elétrica terão até 24 meses para pagar, também sem juros. Segundo a Cemig, quem se encaixa nesses critérios mas não foi atingido pela chuva também poderá aderir. Entretanto, a campanha só é válida para clientes sem parcelamento ativo junto à companhia.

"As condições excepcionais oferecidas possibilitam aos clientes ficarem em dia com a Cemig, e com condições que possibilitam que o orçamento financeiro da família ou dos comércios não fique comprometido nesse momento”, afirma o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian.

Para fazer o parcelamento, basta acessar o site da Cemig e ir até o Cemig Atende Web. É preciso fazer login, selecionar o tipo de instalação com débito em aberto e ir até "Segunda Via e Pagamento de Contas". Logo, o cliente poderá verificar se existe a opção de seleção de débitos e a possibilidade de realizar o pagamento com a utilização de cartão de crédito.

O consumidor pode realizar o cadastro para débito automático em seu banco de preferência, utilizando o código disponível na própria fatura. O procedimento é simples e precisa ser realizado uma única vez. Clientes dos bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil, SICOOB, Bradesco, Mercantil e Nordeste podem realizar o cadastro diretamente nos canais de atendimento Cemig.

Leia mais:

Só famílias inscritas no Auxílio Brasil terão direito ao vale gás

Com alta no preço dos combustíveis, sindicato dos tanqueiros de Minas ameaça nova greve