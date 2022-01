Com a chegada do período chuvoso em Minas, as tempestades, que vêm geralmente acompanhadas de ventos fortes, podem causar diversos transtornos à população. No fim do mês passado, a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) já registrou ventos superiores a 70 km/h. Com esse cenário, é importante que as pessoas tenham bastante atenção com as antenas de TV, que podem causar acidentes tanto com a rede elétrica quanto em relação a quedas de altura.

Recomendações



A Cemig recomenda instalar antenas com pelo menos três metros de distância dos circuitos elétricos – desde que o comprimento da haste de sustentação seja menor que essa distância - e que os cabos do equipamento estejam sempre protegidos por revestimento ou tubulação adequados. Além disso, as pessoas jamais devem executar esse tipo de serviço durante a ocorrência de chuvas, ventos ou relâmpagos.



“É preciso ter muito cuidado porque na rede de média tensão não precisa nem de encostar, pois, só de a pessoa ficar a uma distância inferior a 50 cm, ela já pode levar um choque elétrico de até 13.800 volts, o que pode provocar queimaduras graves e até mesmo a morte”, alerta o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares.



Importante destacar que, em casos de acidentes, outras pessoas, além dos instaladores, também podem ser vítimas de choque elétrico e queimaduras, se, no momento da ocorrência, estiverem tocando ou mesmo próximas à TV ou receptores, aparelhos que podem receber a energização acidental.



“Hoje em dia é muito comum as pessoas contratarem um serviço de TV a cabo ou internet. Por isso, é essencial que o morador alinhe com o profissional o melhor local, para a instalação de antenas, cabos e equipamentos, e observe, ainda, os possíveis riscos elétricos envolvendo a rede de distribuição de energia. Há casos de choque elétrico durante a instalação dos cabos da TV por assinatura por erro de manuseio dos instaladores, que aproximam ou tocam, com esse cabo, a rede elétrica da Cemig”, afirma.



Em casos de acidente dessa natureza, a empresa orienta que a população ligue imediatamente para o número 116, que funciona 24 horas por dia, e aguarde a chegada dos técnicos especializados da companhia. Além da Cemig, a população também pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

