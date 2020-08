Nesta segunda-feira (3), a Cemig retomará o atendimento presencial em algumas cidades que aderiram ao programa Minas Consciente, do Governo de Minas. Para isso, o usuário deverá agendar o atendimento pelo www.cemig.com.br.

A lista das cidades em que os clientes poderão agendar o atendimento presencial, neste momento, é: Abaeté, Araçuaí, Betim, Carmo do Paranaíba, Contagem, Curvelo, Esmeraldas, Guanhães, Ibirité, Igarapé, Itabirito, Ouro Preto, Pará de Minas, Pompéu, Sarzedo, sete Lagoas, Teófilo Otoni e Três Marias.

De acordo com a companhia, a “decisão de atender presencialmente via agendamento obedece às normas do plano e está de acordo com retomada da economia no estado de forma responsável, em virtude da pandemia do Covid-19”.

Embora algumas agências fiquem abertas para o atendimento presencial, a Cemig recomenda aos clientes que continuem dando preferência para o atendimento pelos canais digitais – Cemig Atende Web, o aplicativo Cemig Atende (disponível no Android e IOS), o SMS (torpedo para o número 29810) e mensagens via Telegram e WhatsApp (pelo número 31-35061160).

A empresa também alerta que a lista de municípios com agências abertas ao público varia conforme a classificação do Plano Minas Consciente. A Cemig informou que pode haver alteração a qualquer momento, com municípios sendo adicionados ou retirados da lista.

