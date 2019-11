A Black Friday começa oficialmente nesta sexta-feira (29), mas muitas empresas - principalmente de segmentos menos imediatistas do varejo - já estão adiantando as promoções ao longo desta semana. É o caso do mercado da morte. Na região metropolitana de BH, o Parque Renascer e o Bosque da Esperança apostam em descontos de até 30% para conquistar a preferência de quem gostaria de planejar o "futuro inevitável".

No Parque Renascer, com o desconto de 30%, o preço do jazigo cai de R$ 4.440 à vista para R$ 3.108. Já a cremação, vai de R$ 4.170 para R$ 2.919. A promoção começou nesta segunda-feira (25) e é válida até sexta-feira.

Já no Bosque da Esperança, a promoção é válida até sábado (30). Com o desconto oferecido, o preço do jazigo de R$ 9.312 vai para R$ 6.500. Os planos funerários também entram na Black, passando de R$ 74,90 para R$ 49,90 mensais.

Cemitério Bosque da Esperança

As promoções são válidas apenas para uso futuro, ou seja, os pacotes devem ser adquiridos de maneira preventiva, pois possuem carência de 90 dias e antes deste prazo não podem ser utilizadas.

