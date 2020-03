A a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, responsável pelo serviço funerário de Belo Horizonte, anunciou nesta quinta-feira (19) alterações no funcionamento dos cemitérios municipais da cidade em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Além da recomedação da suspensão de visitas, os velórios devem ter horário e número de pessoas reduzidos.

As determinações valem para os quatro cemitérios municipais - Cemitério da Consolação, Cemitério da Saudade, Cemitério do Bonfim e Cemitério da Paz - e para a Capela Velório do Barreiro. As equipes estão orientadas a estimular os sepultamentos diretos, sem velório, mas se for o desejo das famílias, a crimônia deverá ser realizada, obrigatoriamente, de dia e com duração máxima de uma hora.

Ainda de acordo com as novas normas, será permitida a presença de até dez pessoas no local, com rodízio para evitar aglomeração de amigos e familiares, mesmo nos espaços abertos dentro do cemitério. Deve ser respeitada ainda uma distância mínima de um metro entre as pessoas.



Os funcionários também vão orientar familiares e amigos para evitar cumprimentos com beijos, abraços ou apertos de mãos. A recomendação é para as pessoas com sintomas de doenças respiratórias não irem aos velórios.

A visitas aos túmulos devem ser evitadas. Para resguardar os funcionários foram adotadas escalas reduzidas de trabalho e a presença do mínimo possível de trabalhadores no mesmo espaço quando em trabalho presencial.



A Fundação também intensificou os serviços de higienização dos espaços de uso coletivo, como banheiros e refeitórios, e suspendeu a realização de reuniões entre equipes. De acordo com a portaria, os serviços administrativos, como retirada de documentos, atualização cadastral e transferência de titularidade dos jazigos estão suspensos enquanto durar o período de emergência.