Mais de 100 mil pessoas devem passar pelos cinco cemitérios públicos de Belo Horizonte, neste feriado de Finados, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. Só no Cemitério do Bonfim, na região Noroeste da capital, a expectativa é que 20 mil visitem os túmulos para prestar homenagem aos mortos. Estão previstas celebrações religiosas até as 17h30.

A professora Mônica Glauce Henrique, de 42 anos, aprendeu com a mãe a homenagear quem já se foi, quando ainda era criança. Hoje é ela quem traz flores nas mãos e acompanha as sobrinhas. "Não é assim: morreu e acabou. É o sentimento que move a gente", frisa. Nos últimos quatro anos, a educadora também ora pela matriarca. "Peço pra me proteger".

Além de orar pelos parentes, muitos fazem homenagem a personalidades sepultadas na necrópole. A aposentada Nilda Moura, de 77, é devota da Irmã Benigna. "Conheci ela pessoalmente e alcancei muitas graças por intercessão dela". Apesar dos restos mortais da beata terem sido transferidos do jazigo para o Santuário Serra da Piedade, a peregrinação permaneceu.

Os túmulos dos ex-governadores de Minas Gerais Raul Soares, Olegário Maciel e Benedito Valadares também receberam visitas. Também estão enterrados no local, os corpos da mãe do ex-presidente Juscelino Kubitschek, Júlia Kubitschek, e o filho do poeta Carlos Drummond de Andrade, Carlos Flávio.

Trânsito

Para garantir segurança aos visitantes, a BHTrans está com reforço para monitorar o trânsito, que sofreu pequenos desvios nas ruas Mariana e Timburi. As vias estão com um trecho em mão única. Agentes de trânsito estão fazendo desvio também na rua Arceburgo.

Segurança

A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estão atuando para, principalmente, combater a cobrança ilegal de valores para a manutenção de sepulturas. Prática conhecida como "enxadinha".

Conforme o diretor de Planejamento, Gestão, Finanças e Necrópoles da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Wellington Geraldo da Silva Correa, nenhuma cobrança deve ser feita aos titulares de concessão de jazigos. "Todos os custos com manutenção são arcados com o Documento de Arrecadação Municipal (Dram). A previsão é de que 20 mil pessoas circulem pelo cemitério.

