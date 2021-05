A nova sede do Centro de Saúde Aarão Reis, no bairro Guarani, região Norte de Belo Horizonte já está em funcionamento na avenida Waldomiro Lobo, 177. A unidade de saúde aumentou a capacidade de atendimento de 10 mil pessoas para cerca de 14 mil usuários.

Segundo a prefeitura, a estrutura conta com 17 consultórios médicos, um odontológico e um anamnese; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia e zoonoses. Toda a construção foi executada com tecnologias sustentáveis, acessos independentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil higienização.

Com a ampliação da área de abrangência do Centro de Saúde Aarão Reis, que atende parte do bairro Providência e do Novo Tupi, a unidade também passou a assistir a população do Guarani. O local foi beneficiado com mais uma equipe de Saúde da Família, passando de três para quatro.

O centro de saúde conta ainda com duas equipes de Saúde Bucal; equipe de apoio, composta por clínico geral, ginecologista, assistente social, psicólogo, enfermeiro e pessoal administrativo; os agentes de Combate a Endemias e agentes Comunitários de Saúde. Também integra ao trabalho uma equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), formada por nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico e terapeuta ocupacional.

A nova unidade faz parte do pacote de obras da Prefeitura que prevê a reconstrução de 40 centros de saúde, uma Central de Material Esterilizado e um laboratório central, por meio de Parceria Público Privada (PPP).

