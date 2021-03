O Centro de Saúde Paraíso, localizado na região Leste de Belo Horizonte, foi arrombado durante a madrugada desta sexta-feira (26). Por conta do ocorrido, os atendimentos na unidade e a vacinação contra a Covid-19 estão suspensos até que a perícia policial seja concluída.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), não haviam doses do imunizante no momento da ação dos bandidos. Nenhuma vacina ou medicamento foram roubados. “Não foram levadas doses, já que por medida de segurança e por uma questão de logística para evitar a perda de vacinas, a Secretaria Municipal de Saúde faz remanejamento das doses”, disse a pasta, em nota.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no local e informou que dois computadores e uma caixa têrmica foram levados. Ninguém foi preso até o momento e a ocorrência ainda está em andamento.

Os usuários da unidade estão sendo redirecionados aos centros de saúde Pompeia, Horto e Marco Antônio de Menezes, todos na região. A expectativa é de que, com o fim dos trabalhos periciais, o Paraíso retome as atividades normalmente, incluindo a vacinação contra a Covid-19.

A Prefeitura de BH também afirmou que a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção tem desenvolvido uma série de ações em parceria com a SMSA, "visando qualificar cada vez mais a segurança nas unidades de saúde. Neste sentido, houve o fortalecimento do patrulhamento da Guarda Municipal no entorno das unidades de saúde, com rondas periódicas motorizadas durante todo o horário de funcionamento, com atenção especial para o momento da abertura e do fechamento de cada uma”, finalizou.

