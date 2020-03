Belo Horizonte não tem casos confirmados de coronavírus, mas montou um plano de contingência para enfrentar um possível surto da enfermidade. Além do Hospital Eduardo de Menezes, referência no tratamento de doenças virais, e de 20 leitos de CTI dedicados exclusivamente para internações de pacientes com sintomas graves da doença, uma unidade de saúde foi criada para atender suspeitos de infecção pelo COVID-19 - nome dado à enfermidade.

Trata-se do Centro Especializado em Covid-19 (Cecovid), que fica ao lado da UPA Centro-Sul, na rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia. Nesta quarta-feira (4), o secretário de saúde da capital, Jackson Machado, esteve na unidade e explicou quem devem procurar o serviço no local.

Conforme o gestor, serão atendidas no Cecovid todas as pessoas que tenham sintomas respiratórios (do coronavírus) e que tenham estado no exterior ou que tenham tido contato com pessoas que vieram do exterior ou, ainda, que tenham tido contato com alguém portador da doença, o que não acontece ainda em Minas Gerais.

"Estamos antecipando a solução de um problema. É óbvio que, quando se faz um diagnóstico precoce, o tratamento também é mais rápido e, consequentemente, pode trazer melhores resultados. Também diminui a chance desse vírus se propagar no ambiente", explicou.

Cecovid fica ao lado da UPA Centro-Sul, na rua Domingos Vieira, 488

Atendimento

No Cecovid, o paciente com sintomas de coronavírus passa pela recepção, recebe uma máscara e, posteriormente, passa pela triagem. Após esse procedimento, é encaminhado para atendimento médico, que vai definir o quadro clínico. "Quadros brandos vão ser mantidos em casa, depois da coleta para exames. A pessoa ficará isolada em casa com uso de máscara. Se for um quadro clínico grave, temos leitos hospitalares para receber essas pessoas", garantiu Machado.

O secretário reforçou que os moradores que estejam com sintomas de gripe, mas não tiveram contato com pessoas que viajaram para os países onde o coronavírus está circulando, devem procurar um dos 152 centros de saúde da cidade ou alguma UPA. O Cecovid é exclusivamente para atender suspeitos da nova doença.

A unidade vai funcionar de segunda a segunda, das 7h às 19h. “O plano de contingência da cidade está absolutamente montado”, garantiu o secretário.

Casos

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira um terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil.

Leia mais:

Brasil confirma de 3º caso de coronavírus, com mais um paciente em São Paulo

Preso por tráfico de drogas é internado em BH com suspeita de coronavírus