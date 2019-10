Foram abertas nesta terça-feira (8) as inscrições para o ensino fundamental, com vagas para o 4º e 7º ano, no Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para 2020. As vagas são definidas por sorteio e a inscrição custa R$ 70, podendo ser requisitado o processo de isenção do pagamento. As inscrições podem ser feitas unicamente pela internet até o dia 8 de novembro deste ano.

Conforme o edital, que pode ser acessado clicando aqui, estão disponíveis apenas três vagas para o 4º ano e outras três para o 7º. Entretanto, poderão surgir novas vagas caso algum aluno deixe a instituição até o início das aulas, em março do ano que vem. As vagas são para o ensino em tempo integral.

A entrada na escola se dá por meio de um sorteio, sendo que só podem participar do processo seletivo do 4º ano crianças nascidas até 31 de março de 2011 e, para o 7º ano, candidatos nascidos até 31 de março de 2008. Além disso, os alunos devem ter sido aprovados nos anos anteriores do ensino fundamental e não poderão ter cursado ou estar matriculado na série para a qual se inscrever.

Sorteio

Ainda de acordo com o edital, os estudantes que forem sorteados terão vaga garantida até o 9º ano do ensino fundamental. Porém, ele deve concluir o ensino fundamental antes de completar a maioridade. Após a inscrição, cada candidato receberá um número do sorteio, que será divulgado no site da Copeve no dia 13 de dezembro.

O sorteio acontecerá no dia 4 de janeiro de 2020 e será baseado no resultado do concurso da Loteria Federal nesta data. Caso ninguém seja sorteado, os números do concurso seguinte também poderão ser utilizados. O resultado final só será divulgado no dia 8 de janeiro do ano que vem.

