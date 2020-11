O Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para ingresso de alunos do 4º ao 7º ano do ensino fundamental. As vagas são definidas por meio de sorteio e os registros podem ser feitos pela internet até o dia 15 de dezembro. A inscrição para alunos do 1º ano começará a partir do dia 2 de dezembro.

O valor da taxa de inscrição, de acordo com o edital, é de R$ 70 e é possível solicitar a isenção. Para o 4º ano, três vagas estão disponíveis para alunos que nasceram até 31 de março de 2012. No caso do 7º, uma vaga foi disponibilizada para crianças que nasceram até 31 de março de 2009. Além disso, os alunos devem ter sido aprovados nos anos anteriores do ensino fundamental e não poderão ter cursado ou estar matriculado na série para a qual se inscrever.

Para as vagas que não forem ocupadas por candidatos sorteados, serão convocados os candidatos que possuírem números de inscrição subsequentes aos últimos utilizados.

Vagas disponíveis para o 1º ano

Para crianças que nasceram entre 1º de abril de 2014 e 31 de março de 2015, 50 vagas estarão disponíveis para inscrições a partir do dia 2 de dezembro. O registro poderá ser feito até o dia 18 do mesmo mês. Das vagas, 47 serão para candidatos de ampla concorrência e três para alunos com deficiência.

Sorteio

Ainda de acordo com o edital em ambos os casos, os estudantes que forem sorteados terão vaga garantida até o 9º ano do ensino fundamental. Porém, ele deve concluir o ensino fundamental antes de completar a maioridade. Após a inscrição, cada candidato receberá um número do sorteio, que será divulgado no dia 5 janeiro.

O sorteio acontecerá no dia 9 de janeiro de 2020 e será baseado no resultado do concurso da Loteria Federal nesta data. Caso ninguém seja sorteado, os números do concurso seguinte também poderão ser utilizados. O resultado final será divulgado no dia 21 do mesmo mês.

