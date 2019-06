A partir desta quarta-feira (5), os centros dedicados ao atendimento de pacientes com suspeita de dengue em Belo Horizonte serão desativados gradativamente. Segundo a Prefeitura da capital, o primeiro Centro de Atendimento à Dengue (CAD) a deixar de funcionar será o da região Nordeste, na UPA São Paulo, já na quarta-feira.

Os CADs foram criados na cidade como parte do Plano de Contingência implantado diante do surto de dengue que atingiu Minas Gerais em 2019 e estão instalados nas Unidades de Pronto Atendimento Barreiro, São Paulo e Venda Nova. Segundo a PBH, a retirada deles se deve à redução no número de atendimentos, que foi de 42% no período de 27 de abril e 18 de maio. Nos centros de saúde também houve redução de 19,3% nos atendimentos de pacientes com sintomas da doença.

Depois do CAD Nordeste, o CAD Barreiro deixará de funcionar na quinta-feira (6), seguido pelo CAD Venda Nova, que encerra as atividades na próxima terça-feira (11).

Desde a abertura, entre abril e o início de maio, os CADs registraram 14.330 atendimentos, o que, de acordo com a prefeitura, foi responsável por uma redução de cerca de 40% na demanda das UPAS para os atendimentos de pacientes com dengue. A partir do fechamento dos CADs, os pacientes que estiverem com suspeita de dengue podem procurar um dos 152 centros de saúde espalhados pela capital.

No balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SES) na última sexta-feira (31), 11 mortes e 26.100 casos haviam sido confirmados em Belo Horizonte. Outras 52.767 notificações aguardam resultados laboratoriais. Foram investigados e descartados 9.677 casos.

