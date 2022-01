Os nove centros de saúde de Belo Horizonte que estão funcionando em horário ampliado já atenderam 2.426 pessoas em apenas cinco dias, segundo a Prefeitura.

A mudança de horário, que passou a ser de 7h às 22h30 durante a semana e de 7h às 22h aos finais de semana e feriados, teve início no último sábado (1º) e segui escalonada até essa terça-feira (4), quando o Centro de Saúde Vila Imperial passou a atender por mais tempo.

De acordo com a Prefeitura, a mudança no horário é uma estratégia para desafogar as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). A orientação é que os centros de saúde sejam procurados por quem tiver sintomas respiratórios leves e moderados, como tosse, coriza, febre, dor no corpo e mal-estar geral.

A PBH alerta que não será feita aplicação de vacina contra Covid-19 nas unidades com horário ampliado. O atendimento nesses centros de saúde é preferencialmente para a pacientes com sintomas respiratórios leves e moderados.

A Prefeitura de BH explica ainda que o atendimento pediátrico nessas unidades será realizado de segunda a sexta, de 7 às 19 horas. Após esse horário e nos finais de semana e feriados, as crianças serão atendidas nas UPAs.

Confira os endereços das unidades com horário ampliado:

Regional Barreiro

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa

Endereço: Avenida Nélio Cerqueira, 15 – Tirol

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informações: (31) 3277-9166 e 3277-9167

Regional Centro-Sul

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Rua Paulino Marques Gontijo, 109 – Novo São Lucas

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informações: (31) 3277-5244 e 3277-8263

Regional Leste

Centro de Saúde Vera Cruz

Endereço: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa) – Vera Cruz

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informações: (31) 3277-5606 e 3277-5607

Regional Nordeste

Centro de Saúde Cachoeirinha

Endereço: Rua Borborema, 1.325 – Cachoeirinha

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informações: (31) 3277-6006 e 3277-6007

Regional Noroeste

Centro de Saúde Califórnia

Endereço: Avenida das Castanholas, 277 – Califórnia

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informações: (31) 3277-8520 e 3277-8521

Regional Norte

Centro de Saúde Floramar I

Endereço: Avenida Saramenha, 3 – Guarani

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informnações: (31) 3277-6768 e 3277-6769

Regional Oeste

Centro de Saúde Vila Imperial

Endereço: Rua Guilherme P. Fonseca, 350 – Madre Gertrudes

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informações: (31) 3277-9104, 3277-9105 e 3277-1503

Regional Pampulha

Centro de Saúde Santa Terezinha

Endereço: Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informnações: (31) 3277-7102 e 3277-7103

Regional Venda Nova

Centro de Saúde Jardim Europa

Endereço: Rua Edimburgo, 140 – Jardim Europa

Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 22h30; finais de semana e feriados das 7h às 22h

Informações: (31) 3277-1831 e 3277-7509

