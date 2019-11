Os centros de saúde de Belo Horizonte estarão abertos neste sábado (30) exclusivamente para a imunização de jovens entre 20 a 29 anos contra o sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 200 mil pessoas nesta faixa etária ainda não tomaram a vacina.

A transmissão do sarampo ocorre por meio de salivas expelidas ao tossir, espirrar ou falar. Os sintomas são febre alta, conjuntivite, tosse e manchas vermelhas no corpo. Quem apresentar algum dos sintomas deve procurar imediatamente um serviço de saúde.

Para se proteger são necessárias duas doses da vacina para pessoas até 29 anos e uma dose para quem tem de 30 a 49 anos. Para as crianças, a primeira dose é dada aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Devido ao surto da doença no país, desde agosto as crianças de 6 a 11 meses também estão sendo imunizadas com a dose zero. Para esta faixa etária o esquema vacinal é formado por três doses.

As unidades vão funcionar das 8h às 17h.

