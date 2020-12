Cerca de 200 botijões de gás caíram da caçamba de um caminhão na tarde desta sexta-feira (11), na alça da avenida Amazonas com Anel Rodoviário, sentido Belo Horizonte, próximo à fábrica da Vilma Alimentos, em Contagem, na Região Metropolitana da capital. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o veículo fazia uma curva.



A estrutura da grade do caminhão, que transportava 900 botijões ao todo, não teria suportado a carga. Por conta da ocorrência, o trânsito segue lento nos dois sentidos da avenida.

Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Os 200 botijões já foram recolocados no veículo e não há risco de explosão. Um outro caminhão será enviado pela companhia responsável para apoio no transporte da carga.

Segundo a Transcon, autarquia municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, somente uma faixa está liberada no local e, com isso, o trânsito segue lento nos dois sentidos da avenida Amazonas.

