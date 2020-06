Mais de 30 mil testes rápidos e entrevistas serão feitos, a partir de domingo (21), em Belo Horizonte e outras 132 cidades do país, para estimar a proporção de casos de infecção por coronavírus no Brasil.

Chamada Epicovid19-BR, a pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com financiamento do Ministério da Saúde, é o maior levantamento do mundo a estimar a prevalência de Covid-19.

A pesquisa envolverá 2,6 mil pesquisadores, durante três dias (21, 22 e 23 julho), quando serão aplicados 33.250 testes rápidos - 250 moradores em cada uma as 133 cidades do país.

"Além de contribuir com o esforço coletivo de enfrentamento da pandemia, o participante tem a oportunidade de realizar o exame e saber o resultado na hora", diz a epidemiologista Mariângela Freitas da Silveira, integrante da coordenação do estudo.

Para o exame, os pesquisadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante, que será analisada pelo aparelho de teste em aproximadamente 15 minutos.

Enquanto aguarda o resultado, o participante responde a perguntas sobre sintomas da Covid-19 nas últimas semanas, busca por assistência médica e rotina em relação às medidas de prevenção e isolamento social. Em caso de resultado positivo, os profissionais comunicarão a Vigilância Epidemiológica local.

Os pesquisadores que realizam as visitas estão identificados por crachá do Ibope Inteligência e utilizam os equipamentos de proteção individuais (EPIs), como máscaras, toucas, aventais, sapatilhas (todos descartáveis), óculos de proteção e luvas.

Todos os profissionais são testados e apenas aqueles que tiverem resultado negativo realizam as visitas domiciliares.

Pesquisa

A segunda etapa da pesquisa apresentou evidências inéditas sobre a velocidade de expansão do coronavírus em 83 cidades do país. A proporção de pessoas que já contraíram o vírus no Brasil aumentou em 53% no período de duas semanas entre a primeira etapa, realizada de 19 a 21 de maio, e a segunda, de 4 a 5 de junho.

Os dados mais recentes também mostram que, para cada diagnóstico confirmado, existem ao redor seis casos reais não notificados na população. Para se ter uma ideia, as estimativas somam mais de 1,7 milhão de pessoas que têm ou já tiveram o coronavírus no país, contra o total de 296.305 casos notificados em 120 cidades brasileiras na véspera do segundo levantamento da pesquisa..