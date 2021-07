Cerca de 34 mil alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino podem retornar às aulas presenciais a partir desta segunda-feira (12), em Belo Horizonte. A liberação é para estudantes do 1º ao 5º ano.

Conforme informou a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), a volta ocorre em 121 escolas, de forma gradual, híbrida e facultativa às famílias. Sendo assim, nos casos em que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o aluno ao ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto para garantir a continuidade dos estudos.

Ainda segundo a pasta, o retorno das escolas em Minas está sendo realizado de forma segura, para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários e “transmitir segurança e confiança necessárias a alunos, funcionários, pais e responsáveis”. Todas as instituições realizaram um checklist para aplicação das regras, com adequações no ambiente, distanciamento e disponibilização dos equipamentos de proteção e produtos de higiene e limpeza.

A lista de escolas com as atividades presenciais autorizadas pode ser consultada no site da Educação. Confira aqui.

Leia mais:

Google, IBM e outras participam de semana da educação, com sorteio de tablets e bolsas de estudos

Mais escolas estaduais voltam a receber os alunos a partir de segunda-feira; veja a lista

Prefeitura de Contagem tem até terça para publicar plano de volta às aulas presenciais